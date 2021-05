Albano | la figlia Jasmine nella bufera | pubblica una foto e le dicono “I tuoi fratelli mai avrebbero …”

(Di sabato 8 maggio 2021)Carrisi è ladi Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nonostante la sua giovanissima età la ragazza è già molto conosciuta dal popolo di Internet, hato il suo primo singolo ‘Ego’ e sembrerebbe essere già a lavoro per il secondo. Nel corso degli ultimi giorni la Carrisi è però finita al centro della polemica, e più nello specifico nel mirino degli haters, dopo averto su Instagram unagrafia in costume. Uno scatto sensuale che da una parte è piaciuto a tanti ma che allo stesso tempo ha attirato a sé parecchie polemiche.Carrisi nel mirino degli hatersCarrisi è nata il 15 giugno del 2011 dall’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La ragazza oggi ha 20 anni, è molto seguita sui social, ha ...

Advertising

leyrahexia : Dovevo chiamarmi Ilaria ma il comune capì Ilenia ?? e qualcuno scrisse ylenia sui documenti perché erano gli anni in… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano figlia

Baritalia News

Nello specifico un utente ha scritto 'Ma un po' di pudore no? Degnadi tua madre, siete esibizioniste. Tuo fratello e gli altri figli di tuo padre mai viste cose così'. Non sono però mancati ...... insieme con la compagna Loredana Lecciso e i due figli minori:jr. e Jasmine . E' uscito dalla sua tana solo per il programma The Voice Senior dove è stato giudice insieme allapiù ...Jasmine Carrisi sottopone a tutti i suoi follower un pensiero che arriva in un momento davvero importante della sua vita.Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nonostante la sua giovanissima età la ragazza è già molto conosciuta dal popolo di Internet, ha pubblicato il suo primo singolo ‘Ego’ ...