Al via il 10 maggio il nuovo palinsesto di Voicebookradio.com (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA – Da lunedì 10 maggio prenderà il via il nuovo palinsesto di Voicebookradio.com. Tante le voci che si alterneranno ai microfoni sotto la direzione artistica di Giulio Ceccanei in una serie di programmi di intrattenimento, di informazione e di approfondimento. Uno sguardo speciale, come sempre, alle rubriche tematiche fra cui la musica, la moda, lo sport e la cultura. Dalle 8 del mattino alle 20 si susseguiranno alla conduzione voci già note e nuove leve formate nei mesi scorsi dallo stesso direttore artistico negli stage promossi dalla radio. Lo staff del network è attualmente impegnato nel progetto “La Voce della Radio”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con Voicebookradio.com. L’emittente romana è nata all’interno del Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma e, ad ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA – Da lunedì 10prenderà il via ildi.com. Tante le voci che si alterneranno ai microfoni sotto la direzione artistica di Giulio Ceccanei in una serie di programmi di intrattenimento, di informazione e di approfondimento. Uno sguardo speciale, come sempre, alle rubriche tematiche fra cui la musica, la moda, lo sport e la cultura. Dalle 8 del mattino alle 20 si susseguiranno alla conduzione voci già note e nuove leve formate nei mesi scorsi dallo stesso direttore artistico negli stage promossi dalla radio. Lo staff del network è attualmente impegnato nel progetto “La Voce della Radio”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con.com. L’emittente romana è nata all’interno del Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma e, ad ...

Advertising

sbonaccini : ?? VACCINAZIONI: in Emilia-Romagna si parte anche coi 50-59enni, interessate 630mila persone. • Da lunedì 10 maggi… - TgLa7 : ++ #Gb revoca quarantena da 12 Paesi turistici, non l'#Italia ++ Via libera tra gli altri a #Portogallo e #Israele, dal 17 maggio - fattoquotidiano : Tavolo Speranza-Di Maio sulle riaperture ai turisti stranieri: “Via la mini-quarantena dal 15 maggio per Paesi Ue,… - mirnes_mirnes89 : RT @LucaMarelli72: Al Khelaifi, 20 aprile 2021: 'No alla #SuperLega, il calcio è di tutti'. 8 maggio 2021: #Neymar rinnova fino al 2025 per… - antonellaa262 : E’ ormai ufficiale: la tanto attesa riapertura del Teatro di San Carlo è stata confermata con La Traviata di Giusep… -