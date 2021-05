Afghanistan: esplosione vicino a una scuola, almeno 25 morti. Feriti numerosi studenti (Di sabato 8 maggio 2021) Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui numerosi studenti, sono rimaste ferite in un esplosione avvenuta davanti a una scuola a Kabul. Lo riferisce il ministero degli Interni. L esplosione ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 8 maggio 2021) Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui, sono rimaste ferite in unavvenuta davanti a unaa Kabul. Lo riferisce il ministero degli Interni. L...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan esplosione Afghanistan, vent'anni dopo: fuga da un fallimento L'esplosione è avvenuta vicino a una foresteria: un tempo residenza del capo del consiglio ...tedesco L'esercito tedesco ha ufficialmente iniziato il ritiro delle sue truppe dall'Afghanistan dopo quasi ...

USA, atti disperati nel declino del sistema capitalista L'esplosione senza precedenti e costante del capitale e l'aumento del debito nazionale sono i segni ... Le recenti guerre in Afghanistan e Iraq non sono state né necessarie né di successo in termini ...

