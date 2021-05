Afghanistan: esplosione vicino a una scuola, almeno 25 morti. Feriti numerosi studenti (Di sabato 8 maggio 2021) Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui numerosi studenti, sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta davanti a una scuola a Kabul. Lo riferisce il ministero degli Interni. L’esplosione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 8 maggio 2021) Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui, sono rimaste ferite in un’avvenuta davanti a unaa Kabul. Lo riferisce il ministero degli Interni. L’...

Advertising

agenzia_nova : #Afghanistan: 25 morti e oltre 50 feriti in un’esplosione a #Kabul - UnioneSarda : #Afghanistan, esplosione davanti a una scuola: almeno 25 morti - chrono_news : #Afghanistan: un’esplosione nei pressi di una scuola di #Kabul ha causato 25 vittime, tra cui giovani studenti. Vi… - IoleSecondulfo : ??????Non meno di 30 persone sono rimaste uccise e circa 60 sono i feriti nell'esplosione di una bomba nella provincia… - ivanperciballi : RT @Pimander2: 4 morti nell'esplosione di una petroliera a Kabul in Afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan esplosione Afghanistan: esplosione vicino a una scuola, almeno 25 morti. Feriti numerosi studenti Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui numerosi studenti, sono rimaste ferite in un esplosione avvenuta davanti a una scuola a Kabul. Lo riferisce il ministero degli Interni. L esplosione avvenuta nel distretto di Dasht - e - Barchi, a ovest della capitale afghana, mentre i residenti stavano facendo acquisti per l avvicinarsi della festa musulmana di Eid al - Fitr che segner ...

Afghanistan: Kabul, almeno 15 morti per esplosione vicino a scuola Kabul , 08 mag 15:45 - E' di almeno 15 morti e 20 feriti il bilancio di tre esplosioni avvenute oggi pomeriggio vicino alla scuola Sayed - ul - Shuhada, a ovest di...

Afghanistan: esplosione vicino a una scuola, almeno 25 morti. Feriti numerosi studenti Gazzetta del Sud Afghanistan: esplosione vicino a una scuola, almeno 25 morti. Feriti numerosi studenti Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui numerosi studenti, sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta davanti a una scuola a Kabul. Lo riferisce ...

Afghanistan: Kabul, almeno 15 morti per esplosione vicino a scuola E' di almeno 15 morti e 20 feriti il bilancio di tre esplosioni avvenute oggi pomeriggio vicino alla scuola Sayed-ul-Shuhada, a ovest ...

Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui numerosi studenti, sono rimaste ferite in unavvenuta davanti a una scuola a Kabul. Lo riferisce il ministero degli Interni. Lavvenuta nel distretto di Dasht - e - Barchi, a ovest della capitale afghana, mentre i residenti stavano facendo acquisti per l avvicinarsi della festa musulmana di Eid al - Fitr che segner ...Kabul , 08 mag 15:45 - E' di almeno 15 morti e 20 feriti il bilancio di tre esplosioni avvenute oggi pomeriggio vicino alla scuola Sayed - ul - Shuhada, a ovest di...Ameno 25 persone sono morte e altre 52, tra cui numerosi studenti, sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta davanti a una scuola a Kabul. Lo riferisce ...E' di almeno 15 morti e 20 feriti il bilancio di tre esplosioni avvenute oggi pomeriggio vicino alla scuola Sayed-ul-Shuhada, a ovest ...