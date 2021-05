"Abolite l'Rt": perché le Regioni rischiano di chiudere di nuovo (Di sabato 8 maggio 2021) Quasi tutta l’Italia da lunedì sarà colorata di giallo. In arancione troviamo solo la Sicilia, la Sardegna e la Valle d'Aosta Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Quasi tutta l’Italia da lunedì sarà colorata di giallo. In arancione troviamo solo la Sicilia, la Sardegna e la Valle d'Aosta

Advertising

Marco75112645 : RT @Lacrudarealta1: @micheleemiliano ma perché in provincia.di Taranto l'ufficio riscossione sta mandando a doppio di anni le cartelle? E… - Casertasette : Le lettere anonime vanno abolite perché alcuni magistrati se le autoinviavano per aprire autonomamente indagini a c… - DrSartorius_ : @FelipeKarmelo @Lincazzato2 @SteveFerrarell1 @bunko_el @Corriere Ecco perché parole come “tolleranza” o “minoranza”… - maralgo2003 : @erretti42 Ma perché non abolite i vostri stipendi e vi equiparate a tutto il resto umano? Magari uno stipendio da… - NetworkInquirer : RT @VlnN94: Io vi giuro, è da 1 anno che leggo sempre 'esercitazione tattiche, torello e partitella', il tutto racchiuso in una sola seduta… -

Ultime Notizie dalla rete : Abolite perché "Abolite l' Rt ": perché le Regioni rischiano di chiudere di nuovo Per la terza settimana consecutiva il valore dell'Rt , l'indice di contagio nazionale, è in risalita, anche se i dati relativi all'epidemia dicono altro. Da lunedì prossimo, 10 maggio, nessuna regione ...

F1 - Titov: 'Non commento le voci sul GP di Russia a San Pietroburgo' Tutto quello che posso dire è che siamo stati molto fortunati lo scorso anno, perché nonostante una ... 'Ci auguriamo che la maggior parte delle restrizioni vengano abolite entro la fine dell'anno. Una ...

"Abolite l'Rt": perché le Regioni rischiano di chiudere di nuovo ilGiornale.it Per la terza settimana consecutiva il valore dell'Rt , l'indice di contagio nazionale, è in risalita, anche se i dati relativi all'epidemia dicono altro. Da lunedì prossimo, 10 maggio, nessuna regione ...Tutto quello che posso dire è che siamo stati molto fortunati lo scorso anno,nonostante una ... 'Ci auguriamo che la maggior parte delle restrizioni venganoentro la fine dell'anno. Una ...