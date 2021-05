A Milano c’è l’arcobaleno: «Approvate la legge Zan» (Di sabato 8 maggio 2021) L’Arco della Pace è stato per un pomeriggio un’arena arcobaleno con almeno 8 mila persone distanziate e determinate a sostenere il ddl Zan. Da Milano si è alzata forte la voce a sostegno di questa legge, come forte si era levata un anno fa poco prima dell’approvazione del testo alla Camera. Lo ha ricordato il deputato del Pd che ha dato il nome a questo ddl, Alessandro Zan: «Un anno fa eravamo qui a Milano e grazie a quella mobilitazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 maggio 2021) L’Arco della Pace è stato per un pomeriggio un’arena arcobaleno con almeno 8 mila persone distanziate e determinate a sostenere il ddl Zan. Dasi è alzata forte la voce a sostegno di questa, come forte si era levata un anno fa poco prima dell’approvazione del testo alla Camera. Lo ha ricordato il deputato del Pd che ha dato il nome a questo ddl, Alessandro Zan: «Un anno fa eravamo qui ae grazie a quella mobilitazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

mengonimarco : La prima cosa che impari a Milano: c’è sempre qualcuno che cammina più veloce di te. - TgrRaiLombardia : Elezioni di #Milano. Tra pochi giorni il vertice del centrodestra. Per la @LegaSalvini sul tavolo c'è ancora il nom… - LoredanaBerte : Non c’è più tempo, il decreto zan, dopo la calendarizzazione in parlamento, va approvato al più presto. Vi ricordo… - ElleBiUno : RT @evavola: #Milano #coprifuoco ieri sera alle 22:12 . Questa è la vita . Per chi non vuole vivere, c'è sempre l'opzione di rimanere a ca… - lannisthot : Sto per piangere con Ale Horse perché mi viene in mente quando nel 2019 sono andata a Milano per il provino di Notr… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano c’è Non c’è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure La Repubblica