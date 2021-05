A Baranzate nasce 'InOltre', un hub di servizi sociali in un ex capannone industriale (Di sabato 8 maggio 2021) Baranzate (Mi), 8 mag. (Adnkronos) - Dall'emporio solidale allo spazio per le giovani mamme, fino alla sartoria sociale: chi a causa del Covid si è ritrovato in miseria, o quasi, da ieri può rivolgersi allo spazio “InOltre” di Baranzate, hub di servizi nato in un ex capannone industriale grazie a una donazione personale di Diana Bracco, al contributo di Fondazione Cariplo e all'impegno dell'associazione La Rotonda. L'inaugurazione della struttura, ieri nel Comune della cittadina alle porte di Milano, benedetta dall'Arcivescovo monsignor Mario Delpini, era stata anticipata dall'apertura, a inizio marzo, dell'Emporio della solidarietà, un minimarket solidale dove non si paga con i soldi ma con una tessera a punti, assegnati dai volontari della Caritas a seconda della composizione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)(Mi), 8 mag. (Adnkronos) - Dall'emporio solidale allo spazio per le giovani mamme, fino alla sartoria sociale: chi a causa del Covid si è ritrovato in miseria, o quasi, da ieri può rivolgersi allo spazio “” di, hub dinato in un exgrazie a una donazione personale di Diana Bracco, al contributo di Fondazione Cariplo e all'impegno dell'associazione La Rotonda. L'inaugurazione della struttura, ieri nel Comune della cittadina alle porte di Milano, benedetta dall'Arcivescovo monsignor Mario Delpini, era stata anticipata dall'apertura, a inizio marzo, dell'Emporio della solidarietà, un minimarket solidale dove non si paga con i soldi ma con una tessera a punti, assegnati dai volontari della Caritas a seconda della composizione del ...

Advertising

TV7Benevento : A Baranzate nasce 'InOltre', un hub di servizi sociali in un ex capannone industriale... - fisco24_info : A Baranzate nasce 'InOltre', un hub di servizi sociali in un ex capannone industriale: Dall’emporio solidale allo s… - TV7Benevento : Terzo settore: Nasce a Baranzate ‘InOltre’, hub di servizi sociali in un ex capannone industriale (2)... -