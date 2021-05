1899: tornano su Netflix gli ideatori della serie culto “Dark”. Le prime immagini di Netflix (Di sabato 8 maggio 2021) Sono state fatte vedere da Netflix le prime immagini della nuova serie tv nata da una idea degli sviluppatori di Dark. Arriva 1899, con uscita prevista per la primavera del 2022 sul catalogo di Netflix. 1899: il teaser e la trama della nuova serie Netflix 1899 si è presentata con un teaser dai colori cupi sui canali ufficiali di Netflix e con un video rilasciato anche su YouTube. Nel filmato pubblicato, che è lungo poco più di 1 minuto, vediamo un’ambientazione scura e tetra che non lascia presagire bene. Si nota una nave in lontananza che combatte contro le onde. Mentre ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Sono state fatte vedere dalenuovatv nata da una idea degli sviluppatori di. Arriva, con uscita prevista per la primavera del 2022 sul catalogo di: il teaser e la tramanuovasi è presentata con un teaser dai colori cupi sui canali ufficiali die con un video rilasciato anche su YouTube. Nel filmato pubblicato, che è lungo poco più di 1 minuto, vediamo un’ambientazione scura e tetra che non lascia presagire bene. Si nota una nave in lontananza che combatte contro le onde. Mentre ...

