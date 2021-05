Zona gialla, arancione e rossa: ecco le regole su spostamenti, ristoranti, scuola, bar (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi arriverà il verdetto sulle regioni che possono cambiare colore mentre è attualmente ancora in corso il dibattito sul coprifuoco, fissato alle 22 . Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi arriverà il verdetto sulle regioni che possono cambiare colore mentre è attualmente ancora in corso il dibattito sul coprifuoco, fissato alle 22 . Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da ...

Advertising

RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - borghi_claudio : Già che a #piazzapulita si parla di Sardegna ricordiamo che non è un esempio di come la zona bianca faccia danno ma… - you_trend : Zona bianca, gialla, arancione, rossa: ecco com'è cambiata, da novembre a oggi, la proporzione di popolazione itali… - TheItalianTimes : Nuovi colori #Regioni oggi l'ordinanza in vigore da lunedì #12maggio dopo il consueto monitoraggio della Cabina di… - elenaseveri : Vi agevolo una diapositiva di me medesima mentre aspetto che la nutrizionista risponda alla mia richiesta di un'alt… -