Ylenia | mamma di 33 anni | accoltellata poi bruciata | arrestato 36enne L' uomo era in cura in un centro di igiene mentale

Advertising

Stellinatigra : RT @AsimplyNico: Napoli, ennesimo femminicidio nel Nolano. Ylenia Lombardo, giovane mamma è stata prima picchiata e poi data alle fiamme d… - lightmoon972 : RT @AsimplyNico: Napoli, ennesimo femminicidio nel Nolano. Ylenia Lombardo, giovane mamma è stata prima picchiata e poi data alle fiamme d… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Ylenia Lombardo: la giovane mamma ritrovata carbonizzata in casa a San Paolo Bel Sito - willE05254860 : RT @AsimplyNico: Napoli, ennesimo femminicidio nel Nolano. Ylenia Lombardo, giovane mamma è stata prima picchiata e poi data alle fiamme d… - soloioenessuno : RT @AsimplyNico: Napoli, ennesimo femminicidio nel Nolano. Ylenia Lombardo, giovane mamma è stata prima picchiata e poi data alle fiamme d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia mamma

Il Riformista

proprio ieri avrebbe dovuto recarsi nel Viterbese , dove vive la figlia di 11 anni con i nonni materni. Invece quell'uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, l'avrebbe ammazzata. ...VITERBO - Ha 36 anni l'uomo che, ieri, e' stato fermato dai carabinieri di Nola. Per A. N. l'accusa è piuttosto pesante: sarebbe infatti l'assassino diLombardo , una giovanedi 32 anni. Nell'abitazione dell'uomo, che risulta in cura presso un centro di igiene mentale, sono stati trovati degli abiti insanguinati che saranno analizzati in ...Napoli, fermato uomo di 36 anni con problemi psichici. La vittima, 33enne e mamma, in passato aveva denunciato l’ex marito per violenze ...Suo marito la maltrattava e lei decise di mettere fine a un incubo denunciandolo e facendolo finire in carcere. Il destino però ha messo lungo la strada della sua breve vita un altro ...