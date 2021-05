X Factor: le ultime notizie su conduttori e cast della prossima stagione del talent show di Sky dopo l’addio di Alessandro Cattelan (Di venerdì 7 maggio 2021) Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul cast di X Factor della prossima stagione. Il talent show musicale è rimasto orfano del suo conduttore Alessandro Cattelan e sembra che Sky abbia preso la decisione sul nuovo conduttore. Scopri tutte le novità legate ad X Factor. X Factor: le indiscrezioni sul cast del programma Sky Il noto talent show musicale X Factor è la versione italiana dello stesso format dell’originale britannica chiamato The X Factor. Il programma Sky in Italia ha raccolto un grande successo tra gli appassionati di musica, diventando uno dei programmi di riferimento per quanto riguarda i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Continuano a susseguirsi le indiscrezioni suldi X. Ilmusicale è rimasto orfano del suo conduttoree sembra che Sky abbia preso la decisione sul nuovo conduttore. Scopri tutte le novità legate ad X. X: le indiscrezioni suldel programma Sky Il notomusicale Xè la versione italiana dello stesso format dell’originale britannica chiamato The X. Il programma Sky in Italia ha raccolto un grande successo tra gli appassionati di musica, diventando uno dei programmi di riferimento per quanto riguarda i ...

Advertising

ilypop22 : @nomituttipresi A parte le ultime due o tre che lasciano a desiderare, preferisco x factor per il canto, molto più bello - Milan_Factor : Arbitro di #Roma. Da sempre a favore della #Juventus. Nelle ultime partite ci ha sventolato cartellini assurdi e da… - Milan_Factor : Leggo che mister Pioli ha dubbi su chi schierare in difesa. Per me #Tomori deve giocare a meno che non vogliamo far… -