WWF | via Puglie | sosteniamo idea pedonalizzazione

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Ladi Viae’ una scelta che guarda al futuro, un intervento puntuale che contribuisce a rispondere alla crisi climatica, un bell’esempio desiderato e concretamente replicabile in tante altre parti della citta’.” “Se inoltre ci si sofferma a pensare che nell’area gravitano piu’ di 2.000 giovani di eta’ compresa tra i 3 e i 19 anni che potrebbero avere uno spazio di socializzazione sicuro e protetto all’uscita di scuola, emerge lo straordinario valore educativo – non solo ai fini della sostenibilita’ ambientale – che tale misura potrebbe assumere per i tanti ragazzi e le loro famiglie. Uno spazio importante che si collocherebbe tra le migliori pratiche di riqualificazione degli spazi urbani”. Cosi’ in una nota Raniero Maggini presidente del Wwf Roma e Area Metropolitana in merito all’iniziativa ‘Dateci Spazio – Viviamo ...

Advertising

PalaDanyela83 : @CatiaMamone Povera Jaguar maltrattata!! Chiamiamo il WWF così gliela portano via! Infame! ?? - LolliPaola : Oasi Bosco di Montorfano - Cinzia08959905 : RT @Spicci3: @tanzmax @ANPIRomaPosti @ODNDItalia @Azzurraurra @MonEleonora @tomasomontanari @PBerizzi @MassimoCarlotto @IveserVenezia @anpp… - Spicci3 : @tanzmax @ANPIRomaPosti @ODNDItalia @Azzurraurra @MonEleonora @tomasomontanari @PBerizzi @MassimoCarlotto… - lucafregona : Il Wwf: «In Alto Adige lo sfalcio precoce mette a rischio molte specie animali» -

Ultime Notizie dalla rete : WWF via

RomaDailyNews

L'Area Faunistica del Cervo e l'Oasinella Riserva Regionale Guardiaregia L'arte dei sapori ... Nella edizione di quest'anno la percorribilità delle tappe non è continua, perdelle distanze e ...'E' un'ottima notizia che i rappresentanti permanenti dei Paesi Ue (Coreper) hanno dato illibera all'accordo sulla legge per il clima, che fissa l'obiettivo di riduzione delle emissioni ...del...Disavventura per un giovane esemplare di rondone che è rimasto incastrato all'interno di una caldaia di uno stabile di via Madonna degli Angeli, nel centro storico di Giovinazzo. Il volatile è rimasto ...Tornano in libertà i ricci curati al Centro di Recupero per Animali Selvatici presso il Bosco WWF di Vanzago. Vanzago – Due giornate particolarmente emozionanti saranno incorniciate dal Bosco WWF di V ...