Wall Street parte prudente dopo occupati USA

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –positiva ma con prudenza per la borsa diil dato deludente sul mercato del lavoro statunitense: nel mese di aprile negli Stati Uniti sono stati creati meno posti di lavoro del previsto e la disoccupazione è salita a sorpresa. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,01% mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.215 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,83%) con i titoli tecnologici al rialzo poiché i rendimenti del Tesoro sono calati bruscamenteil dato sul lavoro USA; sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,36%). Sanitario (+0,85%), informatica (+0,85%) e telecomunicazioni (+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, ...

Advertising

andcapocci : Il titolo Pfizer a Wall Street aveva perso fino al 4% dopo l'annuncio di Biden sui brevetti. Ora ha recuperato quas… - SmeraldoRusso : Codice Arcangeli Wall Street ' 2 basi tempo' 2 clock ' - e_borsa : RT @Aleksandra_Geor: Svolta di Biden sui brevetti #Moderna -9% a Wall Street dopo revoca brevetti. #Pfizer: per niente favorevoli alla rimo… - StampaFin : Dalla Fed alert su Wall Street: “Valutazioni elevate, c’è il rischio di forti ribassi” Secondo il Financial Stabili… - InvestingItalia : Apertura positiva a Wall Street; shock dai dati NFP; Dow invariato - -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street

Apertura contrastata perdopo i deludenti dati sull'occupazione. Il Dow Jones perde lo 0,21% mentre il Nasdaq guadagna lo 0,03%. In territorio positivo l'indice S&P500 che sale dello 0,47% . 7 maggio 2021Restano in positivo le principali Borse europee, dopo l'apertura contrastata di. Sullo sfondo le preoccupazioni per la pandemia, tra una serie di Paesi impegnati nelle vaccinazioni e altri in estrema difficoltà, come l'India. I mercati sono influenzati positivamente ...Apertura contrastata per Wall Street dopo i deludenti dati sull'occupazione. Il Dow Jones perde lo 0,21% mentre il Nasdaq guadagna lo 0,03%. In territorio positivo l'indice S&P500 che sale dello 0,47% ...Parte positiva ma con prudenza per la borsa di Wall Street dopo il dato deludente sul mercato del lavoro statunitense.