Volley, i convocati dell’Italia per il collegiale di Roma. Torna Ivan Zaytsev, tanti giovani schiacciatori (Di venerdì 7 maggio 2021) La Nazionale Italiana di Volley maschile é pronta per Tornare al lavoro. Il secondo collegiale della stagione é in programma dal 9 al 20 maggio al CPO Giulio Onesti di Roma. Il CT Chicco Blengini ha chiamato all’ordine 18 giocatori. Spicca la presenza di Ivan Zaytsev, che inizierà la sua stagione in azzurro in questa occasione e resterà nella capitale fino al 15 maggio. L’opposto guiderà la Nazionale in questo collegiale che precede la Nations League. Presenti tanti giovani schiacciatori che si sono messi in mostra nel corso di questa stagione: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. In lista anche i registi Riccardo Sbertoli e Luca Spirito, il libero Fabio Balaso, il centrale Roberto ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) La Nazionale Italiana dimaschile é pronta perre al lavoro. Il secondodella stagione é in programma dal 9 al 20 maggio al CPO Giulio Onesti di. Il CT Chicco Blengini ha chiamato all’ordine 18 giocatori. Spicca la presenza di, che inizierà la sua stagione in azzurro in questa occasione e resterà nella capitale fino al 15 maggio. L’opposto guiderà la Nazionale in questoche precede la Nations League. Presentiche si sono messi in mostra nel corso di questa stagione: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. In lista anche i registi Riccardo Sbertoli e Luca Spirito, il libero Fabio Balaso, il centrale Roberto ...

Advertising

mayumi06463008 : RT @PowervolleyMI: ???? | ITALIA ? Si è concluso ieri il primo collegiale stagionale per Leandro Mosca. La Nazionale Maschile tornerà a radun… - PowervolleyMI : ???? | ITALIA ? Si è concluso ieri il primo collegiale stagionale per Leandro Mosca. La Nazionale Maschile tornerà a… - Carlino_Ravenna : Volley, oltre a Recine e Pinali tanti ex ravennati nella lista dei 28 azzurri convocati alla Vnl - Carlino_Faenza : Volley, oltre a Recine e Pinali tanti ex ravennati nella lista dei 28 azzurri convocati alla Vnl - OA_Sport : Andiamo a scoprire i possibili convocati dell'Italia nel volley maschile -