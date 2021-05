Volley | Andrea Gardini | “Essere se stessi conta più del talento I risultati del mio allenamento mi stupiscono”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovo appuntamento con2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite in trasmissione, l’ex pallavolista, tre volte campione del mondo, ora allenatore dello Jastrzebski, club polacco vincitore dello scudetto. Una grande soddisfazione, quella raggiunta nella sfida contro Zaska, sudata e inaspettata: “Quando sono arrivato nel club – commenta coach– ho subito realizzato di nonin una squadra che dovevaquella da battere. Ma, comunque, siamo sempre stata una squadra rognosa, fastidiosa, con personaggi dal carattere molto forte. I ragazzi sono voluti diventare un team di combattenti. Durante il cammino per lo scudetto, avevamo realizzato che avrebbero potuto batterci, ma non ...

... in qualche momento anche incredulo diGardini, uno che di trionfi in carriera ne ha vissuti ... C'è sempre più passione per ile dovesse arrivare anche il titolo olimpico sarebbe un ...Ho praticato basket in carrozzina, tiro con l'arco, nuoto, panca paralimpica ed il sitting...odierna tra il Presidente FISPES Sandrino Porru e il Segretario Generale Arianna Mainardi con...Nuovo appuntamento con Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite in trasmissione, l'ex pallavolista Andrea Gardini, tre volte ...MODENA - In onda tutti i giorni dalle 12 alle 13, l'unico programma quotidiano dedicato alla pallavolo. Chiudiamo in bellezza la settimana dedicata alla #Cham ...