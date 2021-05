Volkswagen ID Light | ora le informazioni sono luminose

(Di venerdì 7 maggio 2021) Come funziona il sistema ID.della, il nuovo modo di comunicare delle auto.chiare e maggior sicurezza alla guida. Lasi proietta nel futuro con ID., il sistema di comunicazione luminoso installato già sulla ID.3 e sulla ID.4. Si tratta di un sistema rivoluzionario, in qualche modo futuristico, che cambia il modo di comunicare dell’auto. Il sistemaID.Ligth Il sistema è formato da 54 luci LED e nasce dalla necessità di rendere lepiù facilmente e immediatamente reperibili. L’idea di fondo è che la comunicazione a voce abbia bisogno di una traduzione. La voce del navigatore ci dice di girare a destra e noi dobbiamo immaginare l’azione. La comunicazione visiva, fatta di segnali luminosi chiari ...

Per quanto riguarda l'estetica, laGolf GTI Clubsport 45 si distingue subito per un kit ...Matrix LED. La stessa cura per i dettagli si può trovare anche nell'abitacolo, dove la ...un sistema di luci dinamiche poste nella parte inferiore del parabrezza che interagiscono con ...è il primo costruttore al mondo, a introdurre questa tecnologia, rendendola fruibile e ...Come funziona il sistema ID.Light della Volkswagen, il nuovo modo di comunicare delle auto. Informazioni chiare e maggior sicurezza.Addio segnali acustici, una barra luminosa (ID.Light) sotto il parabrezza indicherà al conducente le varie situazioni di guida ...