Volkswagen ID.4, la prova de Il Fatto.it – FOTO (Di venerdì 7 maggio 2021) La visione elettrica di Volkswagen strizza l'occhio a uno dei segmenti di mercato più floridi degli ultimi anni, quello dei Suv: ID.4, infatti, si presenta come il primo Sport utility compatto 100% elettrico della Casa. Forme e volumi, importanti, si fondono con l'anima cittadina; il tutto in un pacchetto che, proprio per volontà del marchio, punta sull'esclusività tecnologica. Le linee esterne sono pulite – complici anche le maniglie esterne a filo carrozzeria, che nascondono un pulsante per lo sbloccaggio elettrico delle portiere – e la calandra dallo stile minimal, comune un po' a tutti i modelli elettrici, fa intuire che l'alimentazione a combustibili fossili non è stata presa in considerazione per questa vettura. Il risultato è una vettura lunga 4,58 metri, dall'aspetto solido ed equilibrato. La ID.4, come la compatta ID.3, si basa sulla piattaforma ...

