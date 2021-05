“Vogliamo tenere il bambino di Luana, il padre l’ha lasciato solo appena nato” (Di venerdì 7 maggio 2021) La mamma di Luana D’Orazio, la 22enne operaia morta il 3 maggio in una fabbrica tessile di Montemurlo, a Repubblica spiega di voler tenere con lei il suo bambino, riconosciuto dal padre che però non se ne è mai occupato “Fateci tenere il bambino di Luana, il padre l’ha lasciato solo appena nato” Si stanno concentrando su una saracinesca protettiva rimossa le indagini della procura di Prato che ha aperto un fascicolo per la morte di Luana. Per i reati di omicidio colposo con rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, a causa delle violazioni delle norme per la sicurezza, sono stati iscritti nel registro degli indagati la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La mamma diD’Orazio, la 22enne operaia morta il 3 maggio in una fabbrica tessile di Montemurlo, a Repubblica spiega di volercon lei il suo, riconosciuto dalche però non se ne è mai occupato “Fateciildi, il” Si stanno concentrando su una saracinesca protettiva rimossa le indagini della procura di Prato che ha aperto un fascicolo per la morte di. Per i reati di omicidio colposo con rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, a causa delle violazioni delle norme per la sicurezza, sono stati iscritti nel registro degli indagati la ...

