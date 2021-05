Vladimir Luxuria: "Io, bullizzata da bambina. Ecco cosa dobbiamo insegnare nelle scuole" (Di venerdì 7 maggio 2021) L'occasione della videointervista concessa a Tiscali.it è data dalla pubblicazione del suo nuovo singolo, "King Kong", una frustata contro "i benpensanti e i malfacenti", sempre pronti a emettere ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) L'occasione della videointervista concessa a Tiscali.it è data dalla pubblicazione del suo nuovo singolo, "King Kong", una frustata contro "i benpensanti e i malfacenti", sempre pronti a emettere ...

Advertising

zazoomblog : Vladimir Luxuria: Io bullizzata da bambina. Ecco cosa dobbiamo insegnare nelle scuole - #Vladimir #Luxuria:… - Fragatton1 : RT @gayburg: Facebook richiama un esponente di Adinolfi per aver definito «checca» Vladimir Luxuria. Sara Reho: «Con il ddl Zan finirebbe i… - Serenav53610487 : RT @crimeaES: @Capezzone ... eccolo là ... ecco cosa da noi, e anche peggio, produrrebbe l'articolo 4 del ddl Zan ... tutti contenti? ...… - lore944 : RT @gayburg: Facebook richiama un esponente di Adinolfi per aver definito «checca» Vladimir Luxuria. Sara Reho: «Con il ddl Zan finirebbe i… - PorellaOfficial : RT @gayburg: Facebook richiama un esponente di Adinolfi per aver definito «checca» Vladimir Luxuria. Sara Reho: «Con il ddl Zan finirebbe i… -