Vittime sul lavoro | la prevenzione dimenticata

(di Tiziana Cignarelli, Segretaria Generale FLEPAR) La prevenzione, unico strumento che salva la vita dei lavoratori, il bene primario. Altre morti sul lavoro. Maurizio e Luana sono morti mentre lavoravano. Nel dibattito che finalmente in questi giorni si è attivato sulla sicurezza sul lavoro, e con la nostra organizzazione, FLEPAR, da tanti anni impegnata sul campo della sicurezza sul lavoro, non possiamo non esserci. Per noi i morti sul lavoro sono sempre stati tutti uguali; se la morte di Luana è stata occasione per portare finalmente il tema nel dibattito dei media non sminuisce certo la sua tragedia e quella degli altri lavoratori. Certamente questa è la sicurezza dimenticata. Parlare di riaperture sicure (peraltro in modo alquanto generico), di sicurezza stradale, sicurezza in ...

