VIDEO Masters1000 Madrid 2021 | highlights Zverev-Nadal | striscia di tre vittorie per il tedesco

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sorprendente successo di Alexandersu Rafael. Il tennistaha finalmente fatto brillare la propria stella nei quarti di finale di, eliminando il re della terra rossa con un doppio 6-4. Ilconferma così di aver capito come sconfiggere il mancino di Manacor, essendo alla terza vittoria di fila contro di lui senza perdere un set. In un match dovenon è riuscito mai ad essere incisivo come vorrebbe, dichiarando a fine partita di aver sentito brutte sensazioni durante la partita, smette praticamente di giocare dopo aver conquistato il break nel sesto gioco e dà fiducia al giovane avversario, che recupera le sue traiettorie. In questo modosi prende la testa die affronterà Dominic Thiem in semifinale. ...