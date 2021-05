VIDEO F1, GP Spagna 2021: le novità portate dalla Ferrari al Montmelò (Di venerdì 7 maggio 2021) Quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 al Montmelò, in Spagna, e la Ferrari ha cominciato con il piede giusto, visto che Charles Leclerc ha chiuso le prove libere al terzo posto a meno di due decimi dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Un netto miglioramento rispetto all’incolore weekend di Portimao, con il francese che aveva chiuso al sesto posto. La Ferrari ha portato delle novità sulle proprie vetture rispetto alla scorsa settimana. Le modifiche più nette sono quelle all’ala posteriore; se in Portogallo quella parte di vettura si presentava assai ristretta, in questa prima giornata in Spagna l’aspetto è assai diverso, per un’ala assai maggiorata se presa in analisi rispetto a quella di sette giorni fa. Una scelta che molto probabilmente ha portato i suoi frutti, ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 al, in, e laha cominciato con il piede giusto, visto che Charles Leclerc ha chiuso le prove libere al terzo posto a meno di due decimiMercedes di Lewis Hamilton. Un netto miglioramento rispetto all’incolore weekend di Portimao, con il francese che aveva chiuso al sesto posto. Laha portato dellesulle proprie vetture rispetto alla scorsa settimana. Le modifiche più nette sono quelle all’ala posteriore; se in Portogallo quella parte di vettura si presentava assai ristretta, in questa prima giornata inl’aspetto è assai diverso, per un’ala assai maggiorata se presa in analisi rispetto a quella di sette giorni fa. Una scelta che molto probabilmente ha portato i suoi frutti, ...

