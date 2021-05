Vibo Valentia è capitale italiana del libro, la sindaca si commuove in diretta dopo l’annuncio: “Sempre ultimi nelle graduatorie, è un riscatto” (Di venerdì 7 maggio 2021) Maria Limardo è la sindaca di Vibo Valentia, che oggi è stata proclamata capitale italiana del libro 2021 dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. Limardo, subito dopo l’annuncio, non è riuscita a trattenere l’emozione e le lacrime: “La mia città risulta Sempre ultima in tutte le graduatorie, e noi vogliamo essere orgogliosamente primi. Questo per noi è un riscatto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Maria Limardo è ladi, che oggi è stata proclamatadel2021 dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. Limardo, subito, non è riuscita a trattenere l’emozione e le lacrime: “La mia città risultaultima in tutte le, e noi vogliamo essere orgogliosamente primi. Questo per noi è un”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

