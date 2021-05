Vibo Valentia Capitale italiana del libro 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – E’ Vibo Valentia la ‘Capitale italiana del libro’ per il 2021. A designarla è stato il ministro della Cultura Dario Franceschini dopo aver raccolto l’indicazione espressa dalla giuria, presieduta da Romano Montroni. Vibo Valentia ha superato la concorrenza di Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli. Alla città calabrese, tramite il Centro per il libro e la Lettura, un contributo pari a 500mila euro per la realizzazione del progetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – E’la ‘del’ per il. A designarla è stato il ministro della Cultura Dario Franceschini dopo aver raccolto l’indicazione espressa dalla giuria, presieduta da Romano Montroni.ha superato la concorrenza di Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli. Alla città calabrese, tramite il Centro per ile la Lettura, un contributo pari a 500mila euro per la realizzazione del progetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

