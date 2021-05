Via il coprifuoco e anticipare le riaperture al 17 maggio. Il pressing di regioni e centrodestra (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Oggi con il nuovo cambio di colore delle regioni spariranno le zone rosse, governatori e centrodestra tornano alla carica: dal 17 maggio riaprire piscine, palestre, ristoranti al chiuso, eliminare il coprifuoco. Ancora, tra le richieste dei presidenti di Regione (quasi tutti di centrodestra), la cancellazione del parametro che con 250 casi ogni 100mila abitanti fa scattare automaticamente la zona rossa. Insomma, in vista del “tagliando” al decreto riaperture che il governo farà la prossima settimana, sale il pressing per eliminare più restrizioni possibile. Contagi, ricoveri, vaccinati: tutti i dati sono in miglioramento La curva dei contagi, i ricoveri, i vaccinati: tutti i dati sono in miglioramento e il monitoraggio che arriverà nelle prossime ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag – Oggi con il nuovo cambio di colore dellespariranno le zone rosse, governatori etornano alla carica: dal 17riaprire piscine, palestre, ristoranti al chiuso, eliminare il. Ancora, tra le richieste dei presidenti di Regione (quasi tutti di), la cancellazione del parametro che con 250 casi ogni 100mila abitanti fa scattare automaticamente la zona rossa. Insomma, in vista del “tagliando” al decretoche il governo farà la prossima settimana, sale ilper eliminare più restrizioni possibile. Contagi, ricoveri, vaccinati: tutti i dati sono in miglioramento La curva dei contagi, i ricoveri, i vaccinati: tutti i dati sono in miglioramento e il monitoraggio che arriverà nelle prossime ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - Adnkronos : #Coprifuoco, Renzi e Salvini d’accordo. - daniela19879415 : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli italiani.… - Quinta00876879 : RT @Adnkronos: #Coprifuoco, Renzi e Salvini d’accordo. - Emme_Gi_Effe : RT @federicovizo87: Non ho capito perché d’inverno col rischio minimo che la gente stia in giro, coprifuoco. In estate con il rischio eleva… -