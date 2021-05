Vertenza Elica | il Pd | ' Rinviate il consiglio regionale | maggioranza venga a manifestare'

Advertising

FrancoMariange4 : @zdizoro Buongiorno Diego,ricordi la vertenza Elica di Cerreto l'azienda ha prodotto bilanci in attivo,eppure rico… - Claudiocurti2 : Vertenza Elica: indetta una nuova giornata di mobilitazione per dire - Claudiocurti2 : Fabriano, vertenza Elica: dure parole contro la decisione dell'azienda da parte del Movimento 5 Stelle - Claudiocurti2 : Vertenza Elica, la multinazionale di Fabriano non torna indietro: «Nessuna alternativa» - DanieleGattucci : VERTENZA ELICA - L'AZIENDA PRESENTA L'ESITO DELL'INCONTROCON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CONFERMA CHE N… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Elica

AnconaToday

'È urgente e necessario che la politica e le istituzioni diano un segno di forte unità, netto e inequivocabile, per far sì che sullanon si spengano i riflettori. Per questo abbiamo chiesto al presidente Dino Latini e a tutti i presidenti dei gruppi consiglieri il rinvio dei lavori dell'Assemblea legislativa e ...APPROFONDIMENTI LAconferma esuberi e chiusure, la reazione dei sindacati:...2' di lettura 07/05/2021 - Al via sabato 8 maggio, dalle ore 12, la prenotazione per il vaccino anti-Covid19 per la fascia d’età 60-64 anni. La categoria 60-64 anni (conta l’anno di nascita) sarà vacc ...FABRIANO - Ricavi in crescita per Elica, ma per i dipendenti è un periodo di lotta. E per la settimana prossima sono già previste nuove iniziative di protesta contro il piano ...