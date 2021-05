Verissimo: tutti gli ospiti e le anticipazioni di domani nel salotto di Silvia Toffanin sabato 8 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) La puntata di Verissimo sabato 8 maggio, sarà ricca di ospiti speciali. Oltre agli ultimi eliminati del talent show di Amici, nel salotto di Silvia Toffanin, si racconterà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Elisa Isoardi è tornata in Italia dopo l’infortunio che l’ha costretta ad uscire dal programma. Raffaele Renda e Samuele Barbetta: i due eliminati di Amici ospiti a Verissimo Negli studi di Verissimo, si racconteranno a cuore aperto i due eliminati di Amici: il cantante Raffaele Renda e il ballerino Samuele Barbetta. A poche ore dalla semifinale del talent show, Samuele confiderà a Silvia Toffanin della sua esperienza nella scuola e di come ha vissuto il suo percorso ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021) La puntata di, sarà ricca dispeciali. Oltre agli ultimi eliminati del talent show di Amici, neldi, si racconterà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Elisa Isoardi è tornata in Italia dopo l’infortunio che l’ha costretta ad uscire dal programma. Raffaele Renda e Samuele Barbetta: i due eliminati di AmiciNegli studi di, si racconteranno a cuore aperto i due eliminati di Amici: il cantante Raffaele Renda e il ballerino Samuele Barbetta. A poche ore dalla semifinale del talent show, Samuele confiderà adella sua esperienza nella scuola e di come ha vissuto il suo percorso ...

