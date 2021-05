Vendite al dettaglio ferme | ripresa non decolla

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –alpressochèamarzo. Secondo Federdistribuzione i dati diffusi oggi da Istat “evidenziano ancora una volta un andamento dei consumi molto debole e la necessità di favorirne la ripartenza per accompagnare ladel Paese. Per il commercio ali dati relativi alledi marzo confermano un ulteriore mese di difficoltà: su base congiunturale si registra una variazione complessiva nulla mentre per lenon alimentari si assiste a un nuovo calo del -1,6%. Il relativo indice destagionalizzato risulta ancora ben al di sotto dei valori pre-pandemia”. “Per le aziende del commercio non alimentare, già duramente provate da molti mesi di chiusura, continua il trend negativo – afferma Carlo Alberto Buttarelli, Direttore ...