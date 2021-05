Advertising

Giorno_Lecco : Varenna, Napoleone ospite di Villa Monastero: in mostra opere e dipinti che lo ricordano - qn_giorno : #Lecco, #Varenna, Napoleone ospite di Villa Monastero: in mostra opere e dipinti che lo ricordano -

Ultime Notizie dalla rete : Varenna Napoleone

IL GIORNO

(Lecco), 7 maggio 2021 "come l'isola di Sant'Elena e Villa Monastero come Longwood House. Villa Monastero diospitaBonaparte . All'indomani della bicentenario della sua morte avvenuta il 5 maggio 1821 nella casa - museo è stato esposto un ritratto d'epoca diche è stato acquisito ...In occasione del Bicentenario della morte di(5 maggio 1821) la Provincia di Lecco propone da sabato 8 maggio a Villa Monastero diun percorso, curato dal conservatore Anna Ranzi, che illustra in sette tappe le collezioni della ...Varenna (Lecco), 7 maggio 2021 – Varenna come l'isola di Sant'Elena e Villa Monastero come Longwood House. Villa Monastero di Varenna ospita Napoleone Bonaparte. All'indomani della bicentenario della ...In occasione del Bicentenario della morte di Napoleone (5 maggio 1821) la Provincia di Lecco propone da sabato 8 maggio a Villa Monastero di Varenna un percorso, curato dal conservatore Anna Ranzi, ch ...