Vaccino Sinopharm riceve approvazione da Oms, l’annuncio ufficiale (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità da il via all’omologazione d’urgenza al Vaccino cinese Sinopharm, lo annuncia Adhanom Tedros L’Oms da il via libero al Vaccino cinese Sinopharm, l’antidoto creato in Cina è il sesto Vaccino a ricevere la certificazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A confermare la notizia è stato il Direttore Generale dell’organizzazione Adhanom Tedros. Il comitato di esperti di vaccini dell’Oms ha raccomandato di usare il Vaccino – il primo cinese ad avere l’approvazione dell’Oms – per chi ha piu’ di 18 anni. Il Vaccino Sinopharm attualmente dovrebbe passare gli studi dell’Ema, già iniziati da diverse settimane. L’antidoto approvato nelle ultime ore dall’Organizzazione ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità da il via all’omologazione d’urgenza alcinese, lo annuncia Adhanom Tedros L’Oms da il via libero alcinese, l’antidoto creato in Cina è il sestore la certificazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. A confermare la notizia è stato il Direttore Generale dell’organizzazione Adhanom Tedros. Il comitato di esperti di vaccini dell’Oms ha raccomandato di usare il– il primo cinese ad avere l’dell’Oms – per chi ha piu’ di 18 anni. Ilattualmente dovrebbe passare gli studi dell’Ema, già iniziati da diverse settimane. L’antidoto approvato nelle ultime ore dall’Organizzazione ...

Advertising

agatamicia : RT @OttobreInfo: 'l'OMS ha approvato il vaccino cinese Sinopharm Covid-19 per uso di emergenza, spianando la strada per le nazioni più pove… - OttobreInfo : 'l'OMS ha approvato il vaccino cinese Sinopharm Covid-19 per uso di emergenza, spianando la strada per le nazioni p… - AndreaRoventini : Un'ottima notizia: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato l'utilizzo del vaccino cinese Sinopharm. Uno… - lorienterosso : Il vaccino cinese di #Sinopharm ha ottenuto l'autorizzazione all'uso d'emergenza, in seguito del completamento dei… - GabrieleIuvina1 : OMS ha approvato il vaccino Sinopharm ?? -