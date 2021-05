Vaccino Pfizer | “possibile gonfiore al viso per chi ha fatto il filler”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Comitato di farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “dopo avere esaminato tutte le evidenze disponibili, compresi i casi segnalati al database europeo dei sospetti effetti collaterali (EudraVigilance) e i dati della letteratura scientifica”, ritiene che vi sia “almeno una ragionevole possibilità di associazione causale tra ilComirnaty”, l’anti-Covid di, “e i casi segnalati didelin persone con una storia di iniezioni condermici”. Lo riferisce l’Ema, nel report in cui fa il punto sull’ultima riunione del Prac. Il panel di esperti ha quindi concluso che “ildelnelle persone con una storia di iniezioni didermici dovrebbe essere incluso come effetto collaterale nella sezione ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o su… - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- il Canada autorizza vaccino Pfizer da 12 a 16 anni (e fino a quando è poco facciamo che chi è del c… - HuffPostItalia : Effetti collaterali vaccino Pfizer: possibile gonfiore al viso per chi usa il filler - 2066CristDrive : RT @RobertoBurioni: BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o sudafr… - AlexGiudetti : RT @PicodaMirandola: @G23Mld Pfizer ammette la possibilità, nel suo studio osservazionale sui vaccini a mRNA, che le persone non vaccinate,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Fa eccezione il/BioNtech, il cui utilizzo nella fascia di età fra 16 e 18 anni è stato approvato dalle principali agenzie regolatorie, tra cui l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Food ...L 'Unione europea sta puntando molto sul, e conta di acquistare 1,8 miliardi di dosi per i prossimi due anni, ma secondo il settimanale tedesco Die Welt, la Francia starebbe ritardando l'intesa con la casa farmaceutica. Le ...Le autorità britanniche offriranno un'alternativa al vaccino AstraZeneca anche agli under 40 e non più solamente alle persone sotto i 30 anni. Lo ha annunciato il ...Napoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Una diretta nella quale l’attenzione è stata riservata in particolare alla campagn ...