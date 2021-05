Vaccino per gli Over 50: come prenotarlo e a partire da quando (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia, con la speranza di tenere il passo e fare sempre meglio nelle prossime settimane. A breve, anche gli Over 50 potranno cominciare a prenotarsi per il Vaccino anti Covid in tutta Italia. Dopo Lazio, Lombardia e Veneto che già avevano allargato la campagna vaccinale ai cinquantenni, adesso anche le altre regioni si adegueranno. Ad annunciarlo è stato il generale Francesco Figliuolo il quale ha dettato tempi e regole per le vaccinazioni per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Dopo gli Over 80 e la fascia dai 70 anni in su, quindi, adesso toccherà ai cinquantenni vaccinarsi contro il Covid. La campagna vaccinale sta procedendo con maggiore velocità rispetto all’inizio e la speranza è quella di poter vaccinare più gente possibile entro l’estate. Ma da quando sarà possibile ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia, con la speranza di tenere il passo e fare sempre meglio nelle prossime settimane. A breve, anche gli50 potranno cominciare a prenotarsi per ilanti Covid in tutta Italia. Dopo Lazio, Lombardia e Veneto che già avevano allargato la campagna vaccinale ai cinquantenni, adesso anche le altre regioni si adegueranno. Ad annunciarlo è stato il generale Francesco Figliuolo il quale ha dettato tempi e regole per le vaccinazioni per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Dopo gli80 e la fascia dai 70 anni in su, quindi, adesso toccherà ai cinquantenni vaccinarsi contro il Covid. La campagna vaccinale sta procedendo con maggiore velocità rispetto all’inizio e la speranza è quella di poter vaccinare più gente possibile entro l’estate. Ma dasarà possibile ...

Giorgiolaporta : Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare… - AndreaOrlandosp : L’#Europa ha l’opportunità di guidare, insieme agli Stati Uniti, la rivoluzione sul #vaccino bene comune. Non bisog… - Mov5Stelle : Da mesi chiediamo la sospensione dei brevetti sui vaccini, abbiamo rivolto anche un appello unitario a tutte le for… - maybeloco : Ho prenotato il vaccino per me ?? - Kitkot3 : @keziahmason1 Sì, ma spero non sia solo per il vaccino. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino per Vaccini, siringa addio: arriva il siero via orale Siringa addio, arriva il vaccino batterico contro Covid - 19 da somministrare per via orale. A depositare la domanda di brevetto è stata la Nextbiomics, società biotech dedicata alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di ...

Bergamo, la città simbolo della pandemia, torna a respirare. Zero morti nelle ultime 24 ore ... al passo con la tendenza di quelli nazionali: negli ultimi giorni le morti per Covid in tutta la ... Nonostante il vaccino il virus c'è', precisano da Ats Bergamo ai media locale. Solo negli ultimi tre ...

Vaccini per ragazzi e bambini, ecco a che punto siamo Il Sole 24 ORE Vaccini, Figliuolo: dal 10 maggio aperte le prenotazioni per tutti gli over50 (Teleborsa) - Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che dal 10 maggio tutti gli over 50 – ossia nati a partire dal 1971 – potranno prenotare il vaccino anti ...

Montagnier, Santoro e la scienza in tv E, recentemente, ho ascoltato Michele Santoro lamentare l’assenza di contraddittorio in tema pandemia, invocando la presenza di Luc Montagnier sui nostri schermi. Per chi non lo sapesse, Luc Montagnie ...

Siringa addio, arriva ilbatterico contro Covid - 19 da somministrarevia orale. A depositare la domanda di brevetto è stata la Nextbiomics, società biotech dedicata alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di ...... al passo con la tendenza di quelli nazionali: negli ultimi giorni le mortiCovid in tutta la ... Nonostante ilil virus c'è', precisano da Ats Bergamo ai media locale. Solo negli ultimi tre ...(Teleborsa) - Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che dal 10 maggio tutti gli over 50 – ossia nati a partire dal 1971 – potranno prenotare il vaccino anti ...E, recentemente, ho ascoltato Michele Santoro lamentare l’assenza di contraddittorio in tema pandemia, invocando la presenza di Luc Montagnier sui nostri schermi. Per chi non lo sapesse, Luc Montagnie ...