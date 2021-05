Vaccino, l’allarme dell’Ema: problemi di Pfizer per chi ha fatto il filler. E su Astrazeneca… (Di venerdì 7 maggio 2021) E alla fine eccoli i problemi che il Vaccino anti-covid, come Pfizer e Astrazeneca, possono provocare. Filtrano dal report in cui l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, fa il punto sull’ultima riunione del Prac, il Comitato di farmacovigilanza. Che sta esaminando, fra l’altro, i casi di Gbs, la sindrome di Guillain-Barré, segnalati dopo la somministrazione del Vaccino anti-Covid Vaxzevria* di AstraZeneca, appunto. La Gbs, ricorda l’ente regolatorio Ue, è un disturbo del sistema immunitario che causa infiammazione dei nervi e può provocare dolore, intorpidimento, debolezza muscolare e difficoltà nel camminare. Gli esperti del comitato, spiega l’Ema, stanno analizzando “i dati forniti dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio“, Aic, del Vaccino anglo-svedese “sui casi di sindrome di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) E alla fine eccoli iche ilanti-covid, comee Astrazeneca, possono provocare. Filtrano dal report in cui l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, fa il punto sull’ultima riunione del Prac, il Comitato di farmacovigilanza. Che sta esaminando, fra l’altro, i casi di Gbs, la sindrome di Guillain-Barré, segnalati dopo la somministrazione delanti-Covid Vaxzevria* di AstraZeneca, appunto. La Gbs, ricorda l’ente regolatorio Ue, è un disturbo del sistema immunitario che causa infiammazione dei nervi e può provocare dolore, intorpidimento, debolezza muscolare e difficoltà nel camminare. Gli esperti del comitato, spiega l’Ema, stanno analizzando “i dati forniti dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio“, Aic, delanglo-svedese “sui casi di sindrome di ...

