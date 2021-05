Vaccino, in Lombardia tocca ai cinquantenni: ecco come prenotare la puntura contro il Covid e quando si potrà fare (Di venerdì 7 maggio 2021) Lunedì partono in Lombardia le prenotazioni per i cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni per ricevere il Vaccino anti Covid. Un altro passo avanti che era atteso dopo il via della settimana scorsa alle prenotazioni per la popolazione fragile (con esenzione per patologia cronica) under 60. I cinquantenni in Lombardia sono quasi 1,6 milioni di persone. Il presidente della Regione Attilio Fontana, ieri, ha anche però precisato che il ritmo delle vaccinazioni, dopo il record della scorsa settimana (115mila somministrazioni al giorno), è rallentato per adeguarsi al target attribuito alla Lombardia dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo. «Purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al giorno,al momento ne facciamo 85mila, il target è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Lunedì partono inle prenotazioni per i cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni per ricevere ilanti. Un altro passo avanti che era atteso dopo il via della settimana scorsa alle prenotazioni per la popolazione fragile (con esenzione per patologia cronica) under 60. Iinsono quasi 1,6 milioni di persone. Il presidente della Regione Attilio Fontana, ieri, ha anche però precisato che il ritmo delle vaccinazioni, dopo il record della scorsa settimana (115mila somministrazioni al giorno), è rallentato per adeguarsi al target attribuito alladal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo. «Purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al giorno,al momento ne facciamo 85mila, il target è stato ...

