Vaccino Covid Italia, somministrate in media 457mila dosi al giorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell'ultima settimana sono 4.501.990 le dosi di Vaccino anti Covid arrivate in Italia, incremento che porta il totale delle dosi distribuite alle Regioni a 26.916.650. E' quanto emerge dal Report settimanale vaccini anti Covid del governo. Sono 3.200.944 le dosi di Vaccino somministrate nell'ultima settimana, una media di 457mila dosi al giorno. Mentre sono 3,9 milioni su una popolazione totale di oltre 4,5 milioni gli over 80 che hanno già eseguito la prima dose di Vaccino, pari all'86,87% della popolazione mentre il 71,74% ha completato il ciclo vaccinale. Quattro le Regioni che sono sotto la media nazionale per la vaccinazione ...

