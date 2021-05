Vaccino Covid caregiver: come prenotare la vaccinazione, Regione per Regione (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid del 6 maggio, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Mentre alcune categorie temporaneamente sospese riprendono le vaccinazioni, si è ritenuto di dover potenziare ancora la campagna vaccinale per completare la categoria dei soggetti fragili, soggetti con disabilità grave e somministrare il Vaccino anche a conviventi e caregiver. Si legge nell’ordinanza che “Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità di prenotare la seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.” Previsto dall’Ordinanza inoltre che tutte le Regioni si dotino di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenzadel 6 maggio, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Mentre alcune categorie temporaneamente sospese riprendono le vaccinazioni, si è ritenuto di dover potenziare ancora la campagna vaccinale per completare la categoria dei soggetti fragili, soggetti con disabilità grave e somministrare ilanche a conviventi e. Si legge nell’ordinanza che “Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità dila seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.” Previsto dall’Ordinanza inoltre che tutte le Regioni si dotino di ...

