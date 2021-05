Vaccino Covid, al via le prenotazioni anche per gli over 50 (Di venerdì 7 maggio 2021) La campagna vaccinale in Italia accelera. Da lunedì 10 maggio saranno aperte, in tutta Italia, le prenotazioni per il Vaccino anti Covid agli over 50. L'annuncio è stato fatto dall'unità che fa capo al Commissario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo. La campagna diventa sempre più ampia: solo poche settimane fa sono diventati eleggibili gli over 60, e nel frattempo è stato superato il tetto delle 500 mila dosi somministrate in un solo giorno. Lo ha sottolineato il Commissario, secondo il quale quella in programma dal 10 maggio sarà un'apertura resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili», riportate nell'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021. Come avvenuto per le altre classi d'età, le ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) La campagna vaccinale in Italia accelera. Da lunedì 10 maggio saranno aperte, in tutta Italia, leper ilantiagli50. L'annuncio è stato fatto dall'unità che fa capo al Commissario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo. La campagna diventa sempre più ampia: solo poche settimane fa sono diventati eleggibili gli60, e nel frattempo è stato superato il tetto delle 500 mila dosi somministrate in un solo giorno. Lo ha sottolineato il Commissario, secondo il quale quella in programma dal 10 maggio sarà un'apertura resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie,80 e fragili», riportate nell'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021. Come avvenuto per le altre classi d'età, le ...

Advertising

ladyonorato : Facciamo sempre finta che tutto ciò non avvenga?... Focolaio Covid in Cardiologia, pazienti gravi e operatori sanit… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - rtl1025 : ??Una dose di richiamo del #vaccino Covid-19 di #Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le… - itsbeetlesful : grazia graziella e grazie al che in Inghilterra i casi di covid sono scesi così tanto. Pensate sia merito del vacci… - IlParadiso0 : #COVID19, New York vuole offrire il vaccino #JohnsonandJohnson -