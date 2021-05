Vaccino, Costa: “A fine agosto saremo al 70% della popolazione” (Di venerdì 7 maggio 2021) “L’obiettivo delle 500mila dosi somministrate è stato raggiunto. Se ragioniamo in questi termini, ogni mese vaccineremo 15 milioni di persone, e quindi a fine agosto saremo al 70% della popolazione”. Così Andrea Costa, sottosegretario alla Sanità, intervenendo all’apertura dell’hub vaccinale della Lavazza a Torino. jp/mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) “L’obiettivo delle 500mila dosi somministrate è stato raggiunto. Se ragioniamo in questi termini, ogni mese vaccineremo 15 milioni di persone, e quindi aal 70%”. Così Andrea, sottosegretario alla Sanità, intervenendo all’apertura dell’hub vaccinaleLavazza a Torino. jp/mgg/gtr su Il CorriereCittà.

