Vaccino, chi li offre ai turisti e chi ti paga per farlo (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi! Il grido è comune al mondo intero e in tanti stanno cercando incentivi. Vanno dalla birra al denaro contante passando per il vaccino da vacanza. Vorrebbe prendere questa via la città di New York, pronta a offrire l'inoculazione gratuitamente ai turisti. Il sindaco Bill de Blasio ha proposto il vaccino monodose Johnson&Johnson, per farlo servirà l'autorizzazione dello Stato.

