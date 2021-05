(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono molte le domande che assillano le famiglie sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti Covid per. È davvero utile vaccinaree adolescenti, dal momento che in queste fasce di età la malattia è raramente grave? A rispondere agli interrogativi più frequenti è l’ordine deiattraverso ‘Dottoremaeveroche’: il sito anti fake news della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L‘Adnkronos Salute ce lo riassume nei punti salienti. Sul sito anti fake news della Fnomceo le risposte alle domande più frequenti “Tutti i vaccini contro Covid-19 autorizzati fino a oggi – ricordano i– sono stati approvati per la somministrazione a persone di età superiore ai 18 anni. Fa eccezione ilPfizer/BioNtech: il cui ...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- il Canada autorizza vaccino Pfizer da 12 a 16 anni (e fino a quando è poco facciamo che chi è del c… - SecolodItalia1 : Vaccino ai bambini, tutto quello che c’è da sapere: i medici fanno chiarezza - ES1670 : RT @PMO_W: Ciao @claudiocerasa ti presento #AlbertSabin, polacco naturalizzato statunitense, che secondo la tua 'logica' avrebbe esposto il… - lifestyleblogit : Covid, vaccino ai bambini: quando e perché? - - lifestyleblogit : Covid, vaccino ai bambini: quando e perché? - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini

Il Sole 24 ORE

... nel caso in cui i risultati fossero disponibili nella seconda metà di quest'anno chiarisce Fnomceo - l'azienda prevede di ottenere l'autorizzazione all'impiego del suoneicon meno ...È una dei migliaia di docenti ancora in attesa del. "Lavoriamo tutti i giorni conche giustamente, non usano la mascherina.Ottocentomila sono state rimandate indietro, i presidi non sapevano più dove metterle. C’è da capirli. Al 5 maggio – così sul sito del commissario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo – sono sta ...Potrebbe essere un nuovo focolaio quello di Acquaformosa, dove una suora, responsabile scolastica di un asilo e di una scuola materna, sarebbe risultata positiva ad un tampone rapido per il coronaviru ...