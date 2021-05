Vaccini | si torna a quota 500 mila e intanto la campagna apre agli over50

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo giorni sotto l’obiettivo si èti a500Si500vaccinazioni giornaliere in Italia. Il numero è stato infatti fissato come target di riferimento da parte del generale Francesco Paolo Figliuolo e nella giornata di giovinezza 6 maggio è stata raggiunta lacon oltre 510. Tra le regioni più “virtuose” si distingue la Campania con un record di oltre 73vaccinazioni. Il numero di 500dosi era stato raggiunto e addirittura superato solo giovedì 29 e venerdì 30 aprile e poi si ha avuto un netto calo nel weekend con una risalita in settimana. 408il 3 maggio, 441il 4 maggio e 469il 5 maggio. Fino alle 51o ...

Il commissario all'emergenza promette anche che a maggio arriveranno "circa 17 milioni di dosi di" e a giugno ancora di più "per vaccinare anche nelle aziende".