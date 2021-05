Vaccini | nuovo record Francia | 600 000 dosi in un giorno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nuovo

Il Sole 24 ORE

Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato unrecord sul fronte della vaccinazione contro il Covid - 19 in Francia, con 600.000 dosi iniettate in un solo giorno. "Unlimite è stato superato oggi - ha scritto Véran in un tweet - con oltre 600.000 vaccinazioni realizzate in 24 ore in Francia. Di, grazie a tutti quelli che, giorno dopo giorno, proteggono ...... come per esempio quella di alimentare timori infondati sul fatto che ia mrna potessero in ... Nelstudio pubblicato su Pnas , tuttavia, i ricercatori hanno fornito prove più solide che il ...07 MAG - Dimezzata in sei settimane l’incidenza dei contagi, ovvero il numero di nuovi casi, passando da 238 casi ogni 100.000 residenti sei settimane fa a 116 casi ogni 100.000 residenti. È in calo a ...(ANSA) – NEW DELHI, 07 MAG – L’India ha registrato nelle ultime 24 ore 414.188 nuovi casi di positività al Covid e 3.915 decessi. Lo riporta una nota del ministero alla Salute Le infezioni si concentr ...