VACCINI JOHNSON&JOHNSON CONTAMINATI CON VIRUS ASTRAZENECA. Milioni di Dosi Sospette nell’UE. Scoop NYT nella guerra politica tra Big Pharma (Di venerdì 7 maggio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Cosa può scatenare la contaminazione del vaccino Janssen basato sul vettore adenoVIRUS umano con quello di scimpanzé utilizzato da ASTRAZENECA per il suo antidoto contro il Covid-19 a base di VIRUS inattivato? La domanda è assolutamente inquietante e proietta l’emergenza quotidiana del piano mondiale di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Cosa può scatenare la contaminazione del vaccino Janssen basato sul vettore adenoumano con quello di scimpanzé utilizzato daper il suo antidoto contro il Covid-19 a base diinattivato? La domanda è assolutamente inquietante e proietta l’emergenza quotidiana del piano mondiale di proviene da Database Italia.

