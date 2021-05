Vaccini in azienda, Assolombarda: “Lombardia mantenga accordi” (Di venerdì 7 maggio 2021) Assolombarda si aspetta che Regione Lombardia mantenga gli accordi presi sui Vaccini in azienda. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos il presidente dell’associazione degli industriali, Alessandro Spada. “Solo noi, come associazione, abbiamo ricevuto 400 manifestazioni di interesse da parte di grandi e medie aziende. Ci aspettiamo che Regione Lombardia mantenga gli accordi presi con il mondo delle imprese, come definito dal protocollo siglato a marzo. Si tratta – sottolinea – di un canale importante che darebbe un’accelerazione al piano Vaccini”. Ora che la Lombardia ha dato il via alle prenotazioni della fascia 50-59 anni da lunedì prossimo, “siamo in attesa che venga definito il disciplinare, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021)si aspetta che Regioneglipresi suiin. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos il presidente dell’associazione degli industriali, Alessandro Spada. “Solo noi, come associazione, abbiamo ricevuto 400 manifestazioni di interesse da parte di grandi e medie aziende. Ci aspettiamo che Regioneglipresi con il mondo delle imprese, come definito dal protocollo siglato a marzo. Si tratta – sottolinea – di un canale importante che darebbe un’accelerazione al piano”. Ora che laha dato il via alle prenotazioni della fascia 50-59 anni da lunedì prossimo, “siamo in attesa che venga definito il disciplinare, che ...

