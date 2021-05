Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza” (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vedendo se è possibile organizzare anche la possibilità di fare la seconda dose in vacanza. Ci stiamo lavorando, vediamo se riusciamo a raggiungere una soluzione fattibile”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, a Sky Tg24.“La Conferenza delle Regioni – ha poi spiegato in risposta a una domanda sul coprifuoco – ha proposto di spostare il coprifuoco almeno dalle 22 alle 23 e io voglio rappresentare le scelte fatte da tutti i governatori d'Italia. Trovo alquanto fastidioso – ha proseguito – che quando la conferenza ha detto una cosa che alcuni partiti politici condividevano si è detto che ho piegato la conferenza a un volere politico; quando la conferenza dice qualcosa che non va bene dicono che Fedriga non dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vedendo se è possibile organizzare anche la possibilità di fare lain. Ci stiamo lavorando, vediamo se riusciamo a raggiungere una soluzione fattibile”. Lo ha detto Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, a Sky Tg24.“La Conferenza delle Regioni – ha poi spiegato in risposta a una domanda sul coprifuoco – ha proposto di spostare il coprifuoco almeno dalle 22 alle 23 e io voglio rappresentare le scelte fatte da tutti i governatori d'Italia. Trovo alquanto fastidioso – ha proseguito – che quando la conferenza ha detto una cosa che alcuni partiti politici condividevano si è detto che ho piegato la conferenza a un volere politico; quando la conferenza dice qualcosa che non va bene dicono chenon dice ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza” - - ItaliaNotizie24 : Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza” - nestquotidiano : Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza” - IlModeratoreWeb : Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza” - - DirettaSicilia : Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza”, -