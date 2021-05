Vaccini, dalla prossima settimana potrà prenotare la fascia 60-64 anni. Si comincia a pensare anche agli over 50: le possibili soluzioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Da oggi, venerdì 7 maggio, comincia la somministrazione a chi ha fra i 65 e i 69 anni con l'utilizzo di 92.400 dosi Pfizer. Ma il Pd convoca Giani in consiglio regionale: basta click-day, è inaccettabile Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 7 maggio 2021) Da oggi, venerdì 7 maggio,la somministrazione a chi ha fra i 65 e i 69con l'utilizzo di 92.400 dosi Pfizer. Ma il Pd convoca Giani in consiglio regionale: basta click-day, è inaccettabile

