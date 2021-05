Vaccini covid Italia, De Luca: “Campania sembra Svizzera” (Di venerdì 7 maggio 2021) “La campagna di vaccinazione in Campania va avanti in maniera eccellente e in qualche realtà sembra di essere in Svizzera o in Svezia per la qualità del servizio”. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, si esprime così nella consueta diretta Facebook. “Tutti i nostri concittadini – aggiunge – possono testimoniare di aver trovato un servizio di qualità. Poi può capitare qualche giornata di affollamento, ma parliamo di 2 milioni di somministrazioni, nel 90% dei casi nostri concittadini possono testimoniare un servizio di assoluta eccellenza”. “Siamo l’unica regione nella quale è concretamente partita la vaccinazione nelle imprese. Si è parlato anche di vaccinare i dipendenti delle imprese: nelle altre parti si è parlato, noi abbiamo cominciato a farlo, a cominciare dalle aziende di trasporto”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “La campagna di vaccinazione inva avanti in maniera eccellente e in qualche realtàdi essere ino in Svezia per la qualità del servizio”. Vincenzo De, governatore della, si esprime così nella consueta diretta Facebook. “Tutti i nostri concittadini – aggiunge – possono testimoniare di aver trovato un servizio di qualità. Poi può capitare qualche giornata di affollamento, ma parliamo di 2 milioni di somministrazioni, nel 90% dei casi nostri concittadini possono testimoniare un servizio di assoluta eccellenza”. “Siamo l’unica regione nella quale è concretamente partita la vaccinazione nelle imprese. Si è parlato anche di vaccinare i dipendenti delle imprese: nelle altre parti si è parlato, noi abbiamo cominciato a farlo, a cominciare dalle aziende di trasporto”, ...

