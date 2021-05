Vaccini Covid: dal 10 maggio prenotazioni per gli over 50. Recovery: sale la fiducia degli italiani in Draghi (Di venerdì 7 maggio 2021) Da lunedì prossimo 10 maggio chi ha più di 50 anni potrà prenotarsi per il vaccino anti Covid. La campagna vaccinale contro il Coronavirus, dunque, accelera. Lo ha annunciato il commissario all’Emergenza Francesco Figliuolo. Una svolta che già alcune grandi regioni avevano anticipato, come il Lazio, la Lombardia e il Veneto. E grazie ai Vaccini e al varo del Recovery plan risale nei sondaggi la fiducia verso il premier Draghi. Il 25% degli italiani con una dose L’ulteriore balzo in avanti, fino ai nati nel 1971, è consentito “dal buon andamento della campagna di somministrazione delle categorie prioritarie, over 80 e fragili”, fanno sapere dalla struttura del commissario all’Emergenza. Un quarto degli ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 maggio 2021) Da lunedì prossimo 10chi ha più di 50 anni potrà prenotarsi per il vaccino anti. La campagna vaccinale contro il Coronavirus, dunque, accelera. Lo ha annunciato il commissario all’Emergenza Francesco Figliuolo. Una svolta che già alcune grandi regioni avevano anticipato, come il Lazio, la Lombardia e il Veneto. E grazie aie al varo del Recy plan rinei sondaggi laverso il premier. Il 25%con una dose L’ulteriore balzo in avanti, fino ai nati nel 1971, è consentito “dal buon andamento della campagna di somministrazione delle categorie prioritarie,80 e fragili”, fanno sapere dalla struttura del commissario all’Emergenza. Un quarto...

