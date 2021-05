Vaccini | Ciocca | sospendere brevetti di aziende finanziate da Ue

(Di venerdì 7 maggio 2021) "E' necessario e urgentetemporaneamente idellefarmaceutiche, in gran parte sostenute da finanziamenti della Ue, per consentire la liberalizzazione nella produzione dei ...

...produzione deiper accelerarne il loro utilizzo in tutto il mondo, unico modo per cui la pandemia può essere davvero sconfitta": lo chiede l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo, ...Il capo del task force Ue per iThierry Breton ha mostrato il primo passaporto sanitario europeo (digital green pass, ndr ),... Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo, Rosanna Conte, ...Entornointeligente.com / (ANSA) â?” MILANO, 07 MAG â?” “Eâ?? necessario e urgente sospendere temporaneamente i brevetti delle aziende farmaceutiche, in gran parte sostenute da finanziamenti della Ue, ..."E' necessario e urgente sospendere temporaneamente i brevetti delle aziende farmaceutiche, in gran parte sostenute da finanziamenti della Ue, per consentire la liberalizzazione nella produzione dei v ...