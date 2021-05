Vaccinazioni, il 72% degli over 80 ha ricevuto prima e seconda dose. Nella fascia 70-79 anni il 14%. Lunedì si aprono adesioni over 50 (Di venerdì 7 maggio 2021) Prosegue la campagna vaccinale e aumenta la percentuale delle fasce più anziane della popolazione che si può considerare vaccinata ovvero con la prima e la seconda dose. È salita all’87% la quota degli over 80 (in tutto sono 4.532.890 persone) immunizzati con la prima iniezione, mentre ha completato il ciclo il 72%. Nella fascia d’età compresa tra 70 e 79 anni (6.032.659 persone) la prima fiala è stata somministrata al 69%, la seconda dal 14%. Nel monitoraggio settimanale del commissariato all’emergenza guidata dal generale Francesco Figliuolo in testa tra le regioni che hanno somministrato la prima dose agli ultraottantenni c’è la Provincia di Trento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Prosegue la campagna vaccinale e aumenta la percentuale delle fasce più anziane della popolazione che si può considerare vaccinata ovvero con lae la. È salita all’87% la quota80 (in tutto sono 4.532.890 persone) immunizzati con lainiezione, mentre ha completato il ciclo il 72%.d’età compresa tra 70 e 79(6.032.659 persone) lafiala è stata somministrata al 69%, ladal 14%. Nel monitoraggio settimanale del commissariato all’emergenza guidata dal generale Francesco Figliuolo in testa tra le regioni che hanno somministrato laagli ultraottantenni c’è la Provincia di Trento ...

